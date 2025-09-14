Со издвојување на органскиот отпад и селекција на отпадот за рециклирање ќе запрат пожарите на депониите

Скопје деновиве се гуши од чадот од депониите, но истиот проблем го имаме скоро секаде во државата и ќе го имаме сè додека отпадот го депонираме на несанитарни депонии и без претходна селекција, вели ректорот на УГД и раководител на лабораторијата за мерење на аерозагадување „Амбикон“, д-р Дејан Мираковски. Според него, решението е во современ третман на отпадот и негова селекција

Добра вест е дека штетните гасови се шират и нивното дејство опаѓа, но директното и долготрајно изложување секако влијае врз здравјето.

Депонијата „Дрисла“ е единствената регулирана санитарна депонија во државата и треба да има систем за дренажа на метанот кој е причина за пожарите и доколку системот функционира оган и чадење на Дрисла не би требало да има. Ниту една од останатите депонии немаат систем за исфрлање на метанот од телото на депонијата.

Славица Величковска