Пожарот под целосна контрола, но има чадење

Пожарот во Трубарево ставен под целосна контрола, но, чадењето и смрдеата и натаму присутни. Продолжи затрупувањето со песок. Луѓето во непосредна близина на опожарениот објект за електричен отпад добија насоки да се евакуираат. Четворица, меѓу кои и одговорните во фирмата во полиција. Обвинителството отвори истрага.

Борис Грујоски известува од Трубарево