Трубарево
Пожарот под целосна контрола, но има чадење
14.09.2025 17:31
Пожарот во Трубарево под контрола, чадењето и смрдеата го параат воздухот. Дел од жителите отидоа по роднини, ниту еден во Центарот за обука. Обвинителството отвори истрага, неколкумина на распит во полиција...
Пожарот во Трубарево ставен под целосна контрола, но, чадењето и смрдеата и натаму присутни. Продолжи затрупувањето со песок. Луѓето во непосредна близина на опожарениот објект за електричен отпад добија насоки да се евакуираат. Четворица, меѓу кои и одговорните во фирмата во полиција. Обвинителството отвори истрага.
Борис Грујоски известува од Трубарево