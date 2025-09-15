Од денеска училиштата во Трубарево ќе следат онлајн настава

Од Министерството за образование и наука соопштуваат дека децата во училишта во Трубарево, како и училиштата „Крум Тошев“, „Његош“, „Вера Јоциќ“ и „Наум Наумовски – Борче“ во Гази Баба, од денеска до крајот на неделава наместо со физичко присуство, наставата ќе ја следат онлајн.

Ваков заклучок беше донесен на итната седница на Владата, свикана поради пожарот во Трубарево.