Турција: Опозицијата на протести во Анкара

Илјадници луѓе излегоа на улиците на Анкара на протест на главната опозициска партија пред евентуалното судско разрешување на раководството на партијата. Во саботата, околу 50 членови на окружниот совет во метрополата Истанбул беа уапсени. Според извештаите на медиумите, тие беа обвинети за изнуда, корупција и измама.

Се очекува турскиот суд денеска да го отстрани шефот на главната опозиција. Стотици членови на Републиканската народна партија беа затворени во исчекување на судење во истрага за наводни врски со корупција и тероризам, меѓу кои и главниот политички ривал на претседателот Таип Ердоган – градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу.