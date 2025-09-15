Тошковски денеска ќе присуствува на јавно уништување на запленети наркотични дроги и оружје

Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска во кругот на фабриката „Макстил“ ќе присуствува на јавно уништување на запленети наркотични дроги и оружје.

Како што информираат од МВР, уништувањето ќе се изврши во организација на Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за управување со одземен имот и Државната комисија за уништување на наркотични дроги и Националната комисија за мало и лесно оружје.