Се проверува загадувањето на животната средина

Во една од лабораториите на Земјоделскиот факултет во Скопје во тек е анализа на составот на почва, PH-вредноста, но и загаденоста. Има ли тешки метали во почвата во Трубарево, ќе испитуваат стручњаците. Деканот Миле Маркоски за МТВ вели, штетата е направена, сега треба да се заштити здравјето на граѓаните.

Треба да се направи сеопфатна анализа, не само да се гледа еден параметар, туку сите да се вкрстат и доколку има загадување, да се дадат препораки за санација.

Но, додека да се добијат резултатите се препорачува да не се консумираат земјоделските производи од подрачјето на Трубарево и блиската околина.

Според долгогодишното искуство на Маркоски, простор за паника нема, доколку има загадување на почвата со брзо дејствување може да се спречи отровите да не поминат во внатрешноста. Но, што и како ќе треба да се преземе ќе може да се каже откако ќе се видат бројките на мерните инструменти.

