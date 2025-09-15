Лекарска помош за присутните во близина на пожарот

13 интервенции на Итната помош се извршени по пожарот во Трубарево, а од нив само едно лице е пренесено на Клиниката за токсикологија, информираат од Министерството за здравство.

„Министерството за здравство ја следи состојбата и здравствениот систем е мобилизиран за справување со новонастанатите предизвици. Воедно, кризниот штаб кој веднаш, како министерство го формиравме, континуирано заседава и во следниот период ќе се преземаат соодветни мерки согласно околностите“, се вели во соопштението на ресорниот министер, Азир Алиу.

Од Клиниката за токсикологија информираат дека хоспитализираната пациентка е во стабилна клиничка состојба. Објаснуваат дека станува збор за пациентка со хроничен бронхит која во времето на пожарот, седум часа била во надворешна средина, по што следела појава на респираторни, невролошки и гастро-интестинални тегоби. Со здравствени проблеми по пожарот, на токсикологија се јавиле и уште три лица, но тие се третирани амбулантски и не се задржани на болничко лекување, вели за Македонската телевизија, д-р Жанина Перевска.

Од Клиниката за токсикологија апелираат до граѓаните кои живеат близу опожарениот објект, да избегнуваат поголема активност во надворешна средина, а доколку е неопходно да се надвор и блиску до местото на пожарот, да користат заштитна опрема.

А по извршените мерење од Институтот за јавно здравје, не се констатирани отстапувања од стандардните референтни вредности кои укажуваат на присутност на радијација во воздухот.

Марија Котовска