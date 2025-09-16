Премиерот Мицкоски денеска во Општина Јагуновце

Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, денес ќе ја посети Општина Јегуновце. За време на оваа посета, тој ќе ги разгледа тековните градежни работи на една детска градинка во селото Вратница.

Според соопштението од владината прес-служба, премиерот Мицкоски ќе ја посети и фудбалската академија во Јегуновце, каде што беше извршена обемна обнова на фудбалскиот стадион, со цел отворање на академија за млади фудбалери.

Покрај тоа, Мицкоски ќе ги провери и градежните активности на новиот, модерен парк во селото Сиричино.