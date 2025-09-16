Муртезани на состанок на ГАК во Брисел посветен на владеењето на правото на Западниот Балкан

Министерот за европски прашања Орхан Муртезани денеска во Брисел заедно со неговите колеги од Албанија, Србија и Црна Гора ќе учествува на состанокот на Советот за општи работи на Европската Унија (ГАК), на кој една од точките се и извештаите на Европската комисија за владеење на правото во 2025 година.

Како што најави Министерството за европски прашања, предвидено е на состанокот да се разговара за состојбите во четирите области опфатени со Извештајот на ЕК за владеење на правото – судскиот систем, борбата против корупција, медиумскиот плурализам и слободата на медиумите и останатите институционални прашања поврзани со контролните механизми.

Во Извештајот се посочува дека земјава продолжи да ги спроведува судските реформи и презеде мерки за подобрување на транспарентноста во судството, но остануваат „одредени загрижености“ во врска со одлуките за именување и притисок врз судството.