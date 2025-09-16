Кривичен суд
Ново рочиште за случајот „Онкологија“
16.09.2025 09:06
Продолжува судењето за случајот „Онкологија“. Денеска во Кривичен треба да се сослушаат сведоците предложени од обвинителството.
На обвинителна клупа за случајот „Онкологија“ два се поранешниот медицински и економски директор Нино Васе и Нехад Нухи.
Обвинети се за злоупотреба на службена положба и проневера. Двајцата поранешни директори негираа вина