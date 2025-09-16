Ново рочиште за случајот „Онкологија“

Продолжува судењето за случајот „Онкологија“. Денеска во Кривичен треба да се сослушаат сведоците предложени од обвинителството.

На обвинителна клупа за случајот „Онкологија“ два се поранешниот медицински и економски директор Нино Васе и Нехад Нухи.

Обвинети се за злоупотреба на службена положба и проневера. Двајцата поранешни директори негираа вина