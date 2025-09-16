РСБСП со активности по повод Европската недела на мобилност 2025

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата (РСБСП) започнува со активности во рамки на кампањата која се спроведува по повод одбележувањето на „Европската недела на мобилност 2025“, која секоја година ќе се одржи во периодот од 16 до 22 септември.

Во рамки на кампањата, РСБСП во соработка со Министерството за внатрешни работи (МВР) и останатите партнери во кампањите ќе реализира превентивно-едукативни настани насочени кон велосипедистите и возачите на електрични тротинети.

Главната цел е да се подобри безбедноста и запознавањето на овие учесници во сообраќајот со законската регулатива и начините за безбедно управување со велосипеди и е-тротинети, кои сè повеќе се дел од алтернативните методи на транспорт, како активен сегмент на урбаната мобилност. Со тоа, РСБСП ја поддржува основната порака на Европската недела на мобилност, односно промоција на одржлив, безбеден и модерен урбан транспорт.