Повторно поднесено обвинение за уривањето на настрешницата во Нови Сад

Вишото јавно обвинителство во Нови Сад повторно поднесе обвинение против 13 лица за уривањето на настрешницата на железничката станица. Меѓу обвинетите е и поранешниот министер за градежништво Горан Весиќ. Обвинителството му предложи на судот сите обвинети да бидат притворени поради високото ниво на немири и опасност од бегство што може да ја загрози кривичната постапка. Обвинителството нагласува дека наводите во обвинителниот акт се целосно поткрепени со докази.

Падот на настрешницата во Нови Сад на први ноември изминатата година усмрти 16 лица, а едно лице беше тешко повредено. По несреќата во Србија избија масовни студентски протести против политиките на претседателот Вучиќ.