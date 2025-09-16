Приведен крадец во Струмица, следува соодветна пријава

Вчера во 07:10 часот во Струмица, полициски службеници од СВР Струмица го лишија од слобода Т.М.(46) од Струмица, информираат од МВР.

Тој се сомничи дека околу 03:30 часот во продажен објект на бул. „Маршал Тито“ во Струмица одзел пари од касата и го напуштил местото. Врз основа на судска наредба, извршен е претрес во неговиот дом, при што се пронајдени предмети поврзани со извршеното дело.

Лицето е задржано во Полициската станица Струмица, за настанот е запознаен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението.