Правилникот на ДИК за собирање потписи за кандидатските листи за локалните избори на седница на Уставен

На седницата на Уставниот суд оспорениот Правилник за регулирање на постапката за собирање потписи за поддршка на кандидатските листи, поднесени од група избирачи и начинот на определување на нотарите за локалните избори, донесен од Државната изборна комисија. Во иницијативата од Светскиот македонски конгрес се наведува дека со правилникот е направена повреда на изборниот законик и уставот, а ДИК постапила надвор од своите овластувања.

Според втората иницијатива, со правилникот, Државната изборна комисија излегла надвор од законските рамки и се ставила во улога на законодавач.