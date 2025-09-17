Трамп во дводневна државна посета во Британија

Американскиот претседател Доналд Трамп пристигна во Велика Британија во дводневна државна посета, со цел потпишување технолошки договор вреден милијарди долари, кој ќе ја потврди трансатлантската соработка и покрај разликите околу Украина и Блискиот Исток.

Договорот опфаќа партнерство во науката, нуклеарната енергија и одбранбената технологија. Пред утрешните разговори со премиерот Стармер, Трамп ќе се сретне со Кралот Чарлс во замокот Виндзор. Тој е првиот американски претседател поканет на втора државна посета на Велика Британија.