УХМР: Посвежи утра, сончеви денови

Во наредните денови не очекува сончево време, со посвежи утра и постепен пораст на дневните температури, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи.

Во текот на утрешниот ден ќе дува умерен до засилен северен ветер, локално со брзина над 60 километри на час. Минималната температура ќе биде во интервал од 3 до 15, а максималната ќе достигне од 19 до 28 степени.

Во Скопје минималната температура ќе се спушти до 11, а максималната ќе достигне до 26 степени.