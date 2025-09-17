Почна увидот во изгорениот магацин за електронски отпад

Почна увидот за утврдување на причините за пожарот во Трубарево. Се прибираат докази, екипите на терен ги координира јавен обвинител.

Од Обвинителството велат дека во континуитет се преземаат повеќе дејствија на обезбедување и анализа на документација.

Продолжена е мерката притвор за сите четворица опфатени со постапка до овој момент.

Известува Викторија Милевска