Завршни зборови за лекарката која призна вина

Во Кривичниот суд завршни зборови за судењето на докторката од Онкологија, која призна вина за тешки дела против здравјето на луѓето. Се очекува на 22-ри септември судот да изрече првостепена пресуда за онкологот Мери Пешевска, второобвинета во случајот. Пешевска, заедно со поранешниот директор на Онкологија и двајца други онколози е обвинета за несовесно лекување.…

Известува Анита Димитријевска-Велковска.