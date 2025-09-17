Влада
Премиерот Мицкоски во Куманово
17.09.2025 13:35
Мицкоски во придружба на првиот човек на градот Маским Димитријевски се сретна со претставници на компанијата ЛИДЛ и со други стопанственици...
Во посета на Општина Куманово е премиерот Мицкоски. Мицкоски во придружба на првиот човек на градот Маским Димитријевски, се сретна со претставници на компанијата ЛИДЛ и со други стопанственици.
Што беше во фокусот на посетата на премиерот и на владината делегација од Куманово известува Елена Георгиевска.