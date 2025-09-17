Премиерот Мицкоски во Куманово

Во посета на Општина Куманово е премиерот Мицкоски. Мицкоски во придружба на првиот човек на градот Маским Димитријевски, се сретна со претставници на компанијата ЛИДЛ и со други стопанственици.

Што беше во фокусот на посетата на премиерот и на владината делегација од Куманово известува Елена Георгиевска.