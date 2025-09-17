Кадарот проблем за конкурентност на фирмите

Лани двојно зголемен бројот на отворени правни субјекти за разлика од оние што згаснале, не успеале да ја одржат продуктивноста, и да се справат со предизвиците за конкретноста на пазарот – покажува макроекономската анализа за македонското стопанство. Најмногу нови фирми има во трговијата и угостителство, почнуваат, но и брзо ги затвораат вратите.

Зголемен е бројот на новонастанати компании, околу 8.000 а бројот на згаснати е 4.000.

Компаниите последната деценија мака мачат со кадарот. Недостатокот на работна сила во Македонија допрва ќе се разгорува, по ситуациите со кои се соочува и Европа. Според анализата на македонскиот бизнис најсилен е растот во производството на возила. Интересен тренд е и „пост-ковид бумот“ во туризмот и угостителството – над 30 проценти раст за само две години. Бројки покажуваат дека економијата се пренасочува кон знаење, услуги и извоз, додека класичната индустрија забавува.

Владата, сепак, со пооптимистични ставови од реалниот сектор. Уверува, ќе има нови работни места, повисок животен стандард и раст на економијата.

Од трговијата доаѓаат 38 насто од сите приходи, но со најтесни маржи. ИТ секторот и индустриите базирани на знаење се иднината: тие имаат двоцифрени маржи и висок извозен потенцијал. Финансиската дисциплина е услов за раст: без подобра ликвидност, економијата ќе остане закочена.

Ана Јосифоска