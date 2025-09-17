Квалитетот на воздухот во Трубарево во рамки на дозволените граници
Министерството за животна средина и просторно планирање, преку податоците добиени од автоматските мерни станици на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, ја информира јавноста за состојбата со квалитетот на амбиентниот воздух во населбата Трубарево.
Според добиените мерења за суспендираните честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀):
просечната дневна концентрација во текот на вчерашниот ден изнесувала 19.7 µg/m³,
максималната измерена вредност достигнала 39 µg/m³,
моменталната концентрација изнесува 7.5 µg/m³.
Досегашните резултати од мерењата покажуваат дека сите просечни вредности за масена концентрација на PM₁₀ се движат во рамките на законски дозволените граници и досега не е регистрирано надминување на утврдените прагови.