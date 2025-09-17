Уставен не поведе постапка за Правилникот на ДИК

Уставниот суд донесе одлука да не отвори постапка за иницијативата на Светскиот македонски конгрес за повреда на Изборниот законик.

Мнозинството судии одлучија да не поведат постапка за Правилникот за регулирање на постапката за собирање потписи за поддршка на кандидатските листи поднесени од група избирачи за локалните избори 2025 година, донесен на 17 август годинава од Државната изборна комисија, иако во тој период сè уште течеле изборните рокови, а регулативата била во надлежност на законодавниот дом.

Изборниот законик со правната празнина создадена со нашата одлука, не го регулира прашањето за критериумот за потребните потписи, но во самиот изборен законик и натаму се одредбите според кои потписите во постапката за кандидирање ќе се собираат на начин кој го регулира ДИК со свој Правилник, посочи претседателот на Уставниот суд, Дарко Костадиновски.

За оценувањето на уставноста и законитоста на Правилникот на ДИК влијае и фактот дека веќе изборите се распишани, а земјава е во изборен процес.

Дел од судиите реагираа и поради фактот што Правилникот не е објавен во Службен весник, што е спротивно на законот, а тие како Уставен суд не смеат да затворат очи пред нешто што е незаконито.

Марина Стојанова-Тонева