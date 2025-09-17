Муртезани на средба со чешкиот министер Дворжак, заедничка визија за европски интегриран регион

Министерот за европски прашања, Орхан Муртезани, денеска во Прага оствари работна средба со министерот за европски прашања на Чешката Република, Мартин Дворжак. Во рамките на разговорите беше нагласена блиската и пријателска соработка меѓу двете земји и беше реафирмирана стратешката определба за продлабочување на билатералните односи и за интензивирање на соработката во рамките на европската интеграција. Министерот Дворжак упати признание за континуираниот напредок на Северна Македонија во евроинтегративниот процес, нагласувајќи ја важноста на спроведувањето на реформите како темел на пристапните преговори за членство во Унијата.

Министерот Муртезани изрази благодарност за гласната и конзистентна поддршка на Чешката Република за политиката на проширување, нагласувајќи ја нејзината улога како принципиелен и доверлив партнер во овој стратешки процес. Тој посочи дека европската интеграција останува стратешки приоритет за Северна Македонија, при што преносот на чешкото институционално искуство и експертиза во областа на пристапните преговори и користењето на европските фондови претставува значаен ресурс за унапредување на националните капацитети. Муртезани и Дворжак оценија дека конзистентното спроведување на реформите не е само предуслов за напредок во пристапните преговори за членство во Унијата, туку и суштински фактор за зајакнување на довербата и кредибилитетот на целокупниот евроинтегративен процес.

На средбата, исто така, беше истакната важноста на развојната и техничката помош, како и досегашната плодна соработка преку IPA Twinning и TAIEX инструментите. Министерот Муртезани нагласи дека постојат значајни можности за продлабочување на оваа соработка во повеќе сектори, вклучително и преку заеднички проекти во рамките на европските територијални програми, како што се Interreg Europe и Euro-Med. Министерот Дворжак потенцираше дека Чешката Република е подготвена да го сподели своето искуство во областа на европските политики и да го поддржи институционалното јакнење на Северна Македонија преку нови форми на партнерства. Министрите Дворжак и Муртезани ја поздравија успешната реализација на повеќе значајни проекти поддржани од Амбасадата на Чешката Република во Република Северна Македонија, насочени кон подобрување на условите во образованието, со посебен акцент на децата со посебни потреби, како и кон поттикнување на локалниот развој преку уредување на пешачки и велосипедски патеки и поддршка на младински иницијативи. Воедно беше разгледана и можноста за проширување на билатералната развојна соработка во нови области од заемен интерес, вклучително и преку размена на експертиза и знаења релевантни за европските интеграции.

На крајот од средбата, соговорниците изразија согласност за продолжување на редовниот политички дијалог и унапредување на економската, институционалната и развојната соработка, со заедничка визија за стабилен, просперитетен и европски интегриран регион.