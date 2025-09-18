Царина: На ГП Стење фатен патник со златен накит вреден 346 илјади денари

На граничниот премин Стење со Албанија, царинските службеници во соработка со гранична полиција спречија обид за криумчарење на златен накит со вкупна вредност од 346 илјади денари.

Против сторителот до надлежното Јавно обвинителство, поднесена е кривична пријава за сторено кривично дело – криумчарење, казниво по Кривичниот законик, информираат од Царинската управа.

Сторителот, македонски државјанин, како што велат, се обидел нелегално да ја внесе стоката, без да ја пријави кај надлежниот царински орган.

Царинските службеници извршиле детална контрола на возилото со кое патувал, при што во куферот, меѓу личните предмети, биле пронајдени пет златни белегзии спакувани во кутии за накит, соопшти Царинската управа.