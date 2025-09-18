Зголемувањето на старосната граница за пензионирање не е популарна мерка, бидејќи луѓето во Македонија живеат пократко од светскиот просек, па следствено на тоа и пократко ги користат пензиите, велат познавачите. Затоа, треба да се следат демографските трендови, а пензиските политики да се адаптираат на реалните проекции.

Од МАПАС уверуваат, парите на граѓаните се сигурни, а пензиските друштва се контролираат на дневна основа.

Од бруто платата, 18.8 насто се одлеваат за пензија. Од овие пари 12.8 проценти се трошат за исплата на актуелни пензии, додека 6 насто пензиските друштва ги инвестираат во финансиски инструменти, а остварениот принос се распределува на сметките на членовите.

Анита Димитријевска – Велковска