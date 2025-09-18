Пријавените за насилство да бидат под надзор

Една проценка на вешто лице пријавено за насилство, не е доволно за да се заштити жртвата. Ризикот од закани и повреди може да се зголеми во зависност од ситуацијата. Во законот треба да се предвиди задолжителна психијатриска и психолошко евалуација за секој пријавен за насилство, посебно за оние лица кои го повторуваат делото, вели психијатарот и судски вештак, д-р Елена Карева-Пиловска.

Отсуство на психијатриска дијагноза не е доказ за отсуство на ризик. И без неа насилникот може да биде крајно опасен.

Бурни се реакции по двојното убиството и самоубиство во Велес. Жртвата реагирала до институциите дека поранешното момче ја вознемирува и малтретира. На почеток на годината биле поведени неколку постапки за закани и насилство.

Од велешкото обвинителство било побарано и психијатриско вештачење на обвинетиот, по што е констатирано дека тој не боледува од душевна болест, не е регистрирана патолошка опсесивност или патолошка фиксација. Бил прогласен за виновен и му била изречена условна осуда.

Само шест дена подоцна додека Росица Коцева сè уште барала заштита и правда, таа и нејзиниот татко беа убиени.

Наташа Јанчиќ Менковски