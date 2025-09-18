ЦУК
Активни три пожари- кај Винче, на Кожуф и на патот Богданци – Гевгелија
18.09.2025 19:00
Активни пожари има кај скопското село Винче, на планината Кожуф и на патот Богданци – Гевгелија.
Вкупно 23 пожари на отворен простор се регострирани во земјава до 18:00 часот, од кои три се активни, три се под контрола, а 17 се изгснати, соопштија од ЦУК.
Под контрола се пожарите во Трубарево, во Дрисла и на делчевската депонија Острец.