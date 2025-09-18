Воен конфликт
Нови напади во Киев
18.09.2025 20:11
Украинскиот претседател во Доњецк, се сретна со војниците и објави дека е во тек контраофанзивна операција на источниот фронт.
Нови напади во Киев во момент кога Украина добива над две милијарди долари американско оружје, вклучувајќи ракетни системи „Патриот“финансирано од НАТО-сојузниците.
Украинскиот претседател во Доњецк, се сретна со војниците и објави дека е во тек контраофанзивна операција на источниот фронт.
Зеленски изрази надеж дека конфликтот ќе заврши и повторно повика на зголемен притисок врз Путин за кого тврди дека подготвува уште две нови офанзиви наесен.