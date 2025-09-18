Израел продолжува со офанзивата во Газа

Израелската војска продолжува со офанзивата во градот Газа. Колони Палестинци бегаат од насилствата.

Израел вели дека целта е да се ослободат заложниците и да се поразат борците на Хамас.

Европската унија го изложи својот најстрог план досега за притисок врз Тел Авив за да ја прекине војната во Газа, воведувајќи нови царини и санкции.

Обединетите нации со предупредување за хуманитарната состојба.