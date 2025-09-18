Македонија
Протест поради зачестените случаи на насилство врз жените
18.09.2025 19:52
„Јавно ги обжалуваме сите жени кои изминативе години беа убиени од свои партнери, бидејќи институциите ги игнорираа нивните повици за помош“- велат организаторите.
„Ниту една повеќе!“ Испратена силна порака на протестот пред Министерството за внатрешни работи и кај парк „Жена борец“, како одговор на континуираното насилство над жените и сè почестите фемициди.
Насилниците се слободни, додека жените живеат во страв за своите животи. Велат - институциите потфрлија!