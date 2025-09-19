Наутро ведро и посвежо, преку денот сончево

Утрото ведро и посвежо, преку денот сончево. Ќе дува слаб до умерен, наместа долж Повардарието повремено засилен северен ветер.

Минималната температура ќе биде во интервал од 4 до 15, а максималната ќе достигне од 23 до 30 степени.

Во Скопје, сончево, со слаб до умерен, а во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец.