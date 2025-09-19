Вицепремиерот Меџити во посета на населба Ченто

Денеска првиот вицепремиер и министер за животна средина и просторно планирање, г. Изет Меџити, придружен од претседателот на Собранието, г. Африм Гаши и градоначалникот на Општина Гази Баба, г. Бобан Стефковски ќе ја посети населбата Ченто,

Предвидено е изјава за медиумите.