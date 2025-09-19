Македонија
ЦУК: Два активни пожари, два се под контрола
19.09.2025 08:38
Вкупно 31 пожар на отворен простор се регистрирани во земјава до утрово во 07:00 часот, од кои два се активни, два се под контрола, а 27 се изгаснати, соопшти ЦУК.
Се уше активен е активен пожарот кај скопското село Виниче каде што гори нискостеблеста шума, како и на планината Кожуф каде што е зафатена букова шума.
Под контрола се пожарите во депониите Дрсила и во Острец во Делчево.