ЦУК: Два активни пожари, два се под контрола

Вкупно 31 пожар на отворен простор се регистрирани во земјава до утрово во 07:00 часот, од кои два се активни, два се под контрола, а 27 се изгаснати, соопшти ЦУК.

Се уше активен е активен пожарот кај скопското село Виниче каде што гори нискостеблеста шума, како и на планината Кожуф каде што е зафатена букова шума.

Под контрола се пожарите во депониите Дрсила и во Острец во Делчево.