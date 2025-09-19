Меморандум за соработка помеѓу Министерството за јавна администрација и Амбасадата на Франција

Министерството за јавна администрација организира настан на кој ќе потпише меморандум за соработка со Амбасадата на Франција во земјава.

Како што информира Министерството, меморандумот ќе го попишат министерот Горан Минчев и францускиот амбасадор Кристоф Ле Риголер.