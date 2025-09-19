Македонија
Меморандум за соработка помеѓу Министерството за јавна администрација и Амбасадата на Франција
19.09.2025 08:39
Министерството за јавна администрација организира настан на кој ќе потпише меморандум за соработка со Амбасадата на Франција во земјава.
Како што информира Министерството, меморандумот ќе го попишат министерот Горан Минчев и францускиот амбасадор Кристоф Ле Риголер.