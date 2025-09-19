Во Берово утрово еден степен, максимални 16 во Гевгелија

Утрово е најстудено во Берово, еден степен, а максимални 16 степени се измерени во Гевгелија.

Како што информира УХМР, до 8:30 часот утрово се измерени и 3 степени во Лазарополе, 4 во Попова Шапка, 5 во Крива Паланка и Битола, 6 во Маврови Анови, 7 во Тетово, Струмица и Крушево, 8 во Штип, Прилеп, Демир Капија и Претор, 9 во Скопје – Петровец, 10 во Куманово и Виница, 11 во Охрид, 12 во Скопје – Зајчев Рид и 13 во Велес.

Времето денеска ќе биде сончево, со слаб до умерен, наместа долж Повардарието повремено засилен северен ветер. Максималната температура ќе достигне од 23 до 30 степени.