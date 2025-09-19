Николовски – Биркланд: Царината е посветена на јакнење на трговската соработка со САД

Раст на трговската размена со САД и привлекување нови инвестиции се во фокусот на ефективните трговски политики коишто ги спроведува Царинската управа. Во целост се применуваат најновите измени на Законот за царинска тарифа – со што увозот со потекло од САД е целосно ослободен од царински давачки. Ова беше клучната порака на директорот на Царинска управа, Бобан Николовски на средбата со економскиот аташе на амбасадата на САД, Барнабас Биркланд, и економскиот советник Јордан Дамчевски.

„Оваа посета е значајна можност за унапредување на соработката, особено во реализацијата на заедничките приоритети – спроведување ефективни трговски политики кои ќе го зголемат обемот на трговската размена и ќе привлечат нови инвеститори од САД. Економската трансформација преку подобрена трговска политика и борба против криминалот и корупцијата е стратешки приоритет за двете држави. Во овие напори, Царинската управа има витална улога преку олеснување на легалната трговија и создавање подобра бизнис-клима и обезбедување стабилен и одржлив економски раст“, истакна директорот Николовски.

Биркланд потенцира дека добрата соработка е клучна за напредокот и потврди дека Амбасадата на САД негува одлични релации со Царинската управа – соработка што ќе продолжи и во иднина.