Полициска акција против „шумската мафија“

Вработени во „Македонски шуми“, полицајци, бизнисмени се уапсени во голема акција на МВР поврзана со нелегална сеча на дрвја во источниот дел на земјата. Според првичните информации, дрвната маса, преку коруптивни врски се продавала како легална.

Анита Димитријевска – Велковска известува.