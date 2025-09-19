Притвор за осомничените за пожарот во Трубарево

Четири физички и едно правно лице се сомничат за загрозување на животната средина со отпад во врска со пожарот во Трубарево. Судот на првоосомничениот му изрече мерка притвор од 30 дена, а на преостанатите тројца, куќен притвор. Се чекаат и резултатите од мерењата за загаденоста со тешки метали.

Известува Викторија Милевска.