Временска прогноза
Сончево со температури до 31 степен
20.09.2025 09:47
Посвежо, но ведро утро, а преку денот претежно сончево, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).
Минималната температура ќе биде во интервал од 4 до 15 степени, а максималната ќе достигне од 25 до 31 степен.
И во Скопје ќе биде сончево со максимална температура од 31 степен. Утре и на почетокот на неделета ќе се задржи сончево и топло време. Потоа, во деновите кон крајот на неделата се очекува да настапи зголемување на облачноста.