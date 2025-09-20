Сончево со температури до 31 степен

Посвежо, но ведро утро, а преку денот претежно сончево, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

Минималната температура ќе биде во интервал од 4 до 15 степени, а максималната ќе достигне од 25 до 31 степен.

И во Скопје ќе биде сончево со максимална температура од 31 степен. Утре и на почетокот на неделета ќе се задржи сончево и топло време. Потоа, во деновите кон крајот на неделата се очекува да настапи зголемување на облачноста.