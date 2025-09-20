Порака од претседателката Сиљановска-Давкова по повод 80-годишнината од основањето на ООН

„Пред осумдесет години, Обединетите Нации се издигнаа од урнатините на Втората светска војна за да спречат идни војни, да го прекинат колонијализмот, да ги почитуваат човековите права, да ја унапредат правдата и меѓународното право. Нивната Повелба ја зацврсти суверената еднаквост на државите. Нејзините агенции се стремеа да создадат подобар свет, градејќи мир не само меѓу народите, туку и со природата“, истакна претседателката Гордана Сиљановска-Давкова во видеопорака по повод 80-годишнината од основањето на ООН.

Таа додава дека осумдесет години подоцна многу од овие достигнувања, за жал, се поткопани.

„Мултилатералниот систем заснован на правила сега е распукан од тежината на растечката мултиполарност. Поради тоа што се сè повеќе парализирани кога е најпотребно, Обединетите нации опасно се приближуваат до „моментот на Лигата на народите“, до стариот светски поредок во кој силните прават што можат, а слабите трпат што мораат. Македонските граѓани искусија некои од овие двојни стандарди уште од првиот ден на нашето членство во ОН во 1993 година“, истакнува претседателката Сиљановска-Давкова.

Претседателката додава дека сепак, верува оти малите земји треба да бидат најголемите поддржувачи на ефективниот мултилатерализам со реформирани и силни ОН во центарот.

Оваа 80. годишнина е повик за будење за да ја потврдиме нашата посветеност на Повелбата на ОН и нејзиниот меѓународен поредок заснован на правила. Од нас зависи дали ОН ќе се справат со предизвиците и ќе продолжат да градат иднина на мир, правда и напредок на здрава планета. Среќен роденден, Обединети Нации!“, нагласува претседателката Гордана Сиљановска-Давкова во пораката по повод 80-годишнината од основањето на ООН.