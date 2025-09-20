Голем пожар во Анталија, евакуирни туристи од два хотела

Турските власти го евакуираа населението и туристите од два хотела во Анталија поради големиот шумски пожар кој повторно се разгоре синоќа и продолжи брзо да се шири поради силните ветрови.

Шест лица се хоспитализирани поради вдишување чад. Во гаснењето на огнената стихија учествуваат авиони, хеликоптери и над 150 противпожарни возила.

На северот од земјата во округот Ризе, пак, обилните дождови предизвикаа поплави и лизгање на земјиштето блокирајќи голем број главни патишта.