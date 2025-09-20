Македонија
Голем пожар над Батинци, огнот брзо се шири
20.09.2025 15:34
Голем пожар избувна попладнево над скопското село Батинци, информира директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Стојанче Ангелов.
На терен, како што додава, интервенира скопската Борага за противпожарна заштита.
На местото на пожарот се наоѓа и директорот на Центарот за управување со кризи (ЦУК), Мухамед Али.
Првичните информации говорат, според Ангелов, дека се работи за намерно подметнат пожар.