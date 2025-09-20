Огнот над Батинци ставен под контрола
Батинци денеска беше во опасност, откако нов оган изби над селото. Постои сомнеж за намерно подметнување. Иако веќе нема оган, и чадот е закана поради сувата вегетација и затоа пожарникари ноќеска ќе останат на терен …
Избувна оган и над селото Батинци, едниот крак претставувал закана и за куќите и населението. Се гаснело и од копно и од воздух. За три часа пожарот е ставен под контрола.
Три противпожарни возила, 12 пожарникари први влегле во битка со огнот.
Надлежните барале во гаснењето да се вклучат и воздухопловите два авиони ер-трактори и хеликоптерот на МВР. Иако нема оган, опасност сè уште демнее над селото.
Ова е трет пожар за три дена во општина Студеничани, сомнежот е дека намерно се пали, но чекаат официјална потврда од надлежните власти.
Наташа Јанчиќ Менковски