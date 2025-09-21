Синдикална минимална кошница за септември 65.077 денари

Според ССМ, синдикалната минимална кошница месецов изнесува 65.077 денари. Намалена е за 430 денари споредено со август годинава, кога беше 65.507 денари.

Со изнајмен стан од 60 метри квадратни, пак, изнесува 80.452 денари.

Едно четиричлено семејство за храна и пијалаци треба да одвои 23.394 денари или 35,9 отсто, за облека и обувки 5.725 денари или 8,8 отсто, за станарина, вода, електрична енергија и греење 6.096 денари или 9,4 отсто.

За лична хигиена и одржување на хигиена во домот 2.636 денари или 4,0 отсто, за транспорт 4.716 денари или 7,2 отсто, за комуникации 3.417 денари или 5,3 отсто, за здравје 1.174 денари или 1,8 отсто, стои во пресметката на ССМ.