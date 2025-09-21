Виралниот „Чат-ЏПТ“ консултиран за секоја пригода

Што да облечам денеска? Каков ден ќе имам на училиште или работа? Каква диета ми препорачуваш? Овие се само дел од прашањата упатени кон виралниот ЧАТ-ЏПТ. Наместо сопствен став или совет од стручно лице, од него се бараат консултации за користење лекови, препораки за диети, средства за одржување хигиена добива секојдневно алатката на вештачката интелигенција „Чат-ЏПТ“ од корисници од земјава.

Вештачката интелигенција е личен асистент кој треба да се користи разумно вели професорот од ФИНКИ Иван Чорбев. Се очекува вештачката интелигенција да напредува во лингвистички операции, во рана дијагностика и совети за докторите, да обезбеди адаптирани образовни алатки за секој ученик или студент. Но, има и ризици.

Преку образованието и обуки на учениците и наставниците се развива свеста за разумно и ограничено користење на вештачката интелигенција.

Некритичкото користење без познавање на областа, коригирање и дополнување, може да не претвори во копирачи на она што ни се сервира.

Александра Велинова