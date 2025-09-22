Кривичен Суд
Условна казна за онкологот Пешевска
22.09.2025 13:09
Во Кривичниот суд во Скопје пресуда за онкологот Мери Пешевска, во случајот за несовесно лекување пациенти. Пешевска од претходно призна вина за немарност што овозможила злоупотреба на нејзиниот факсимил...
Во Кривичниот суд во Скопје пресуда за онкологот Мери Пешевска, во случајот за несовесно лекување пациенти. Пешевска од претходно призна вина за немарност што овозможила злоупотреба на нејзиниот факсимил. Изречена условна казна.
Известува Наташа Јанчиќ-Менковски.