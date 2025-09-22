МРТ 1
МРТ 2
МРТ 3
СОБРАНИСКИ КАНАЛ
МРТ1 САТ
МРТ2 САТ
МРТ 4
МРТ 5
МР1
МР2
МР3
МР САТ
Search form
Search
ВЕСТИ
ПРОГРАМА
СЕРИИ
СПОРТ
МРТ Play
МРТ Архива
Следете не на:
Facebook
Twitter"
Flickr
YouTube
RSS
Почетна
Вести
Забава
Спорт
Програма
Емисии
Серии
Филмови
За МРТ
Инфо
Маркетинг
Контакт
Етичка комисија
Записник од 10-та седница на Програмскиот совет на МРТ
22.09.2025 13:27
Tweet
Записникот може да го преземете на следниот линк:
Записник од Десетата седница на ПС.pdf
Вести
Спорт
Забава
МТВ on Demand
Програма
Емисии
Филмови
Серии
Инфо
Маркетинг
Радио
ТВ
Контакт
МРТ 1
МРТ 2
МРТ sat
МРТ Собраниски
Македонско радио 1
|
Македонско радио 2
|
Македонско радио 3
Адреса: Бул. Гоце Делчев б.б., 1000 Скопје, Македонија
Facebook
Twitter"
Flickr
YouTube
RSS
Сателитска фрекфенција на МТВ
Нова фрекфенција: 10815 mx
Поларизација: хоризонтална
Симболрејт 27500 фед: пет шестини
Сателит : hot bird 6 (13 степени east)
Powered by
Interspace