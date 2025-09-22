Пералницата на Клинички надвор од функција, за проблемот утре ќе се дискутира на владина седница

Пералната во комплексот Клиники „Мајка Тереза“ трети ден не работи, расипани машини за перење, расипани сушари. Без никакви услови за работа а вработените се жалат и дека немаат земено плата.

Пералница не ги задоволува санитарно-техничките услови коишто потребно е да ги има, велат од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Инспекторите извршиле и редовен и вонреден надзор со препораки за отстранување на недостатоците.

Министерот за здравство вели дека на владина седница ќе се бара решение за проблемот и оти ќе се напушти досегашното јавно-приватно партнерство.

И на фирмата која управува со пералницата и одговара вакво сценарио.

„Почнавме процедура со враќање на обврската за управување со пералницата кон државата. Уште во петокот, 19.09.2025 година, клиниките од Клинички центар – „Мајка Тереза“, престанаа да ги носат чаршафите и другиот материјал за перење.“, стои во соопштението до Скопстер.

Заостанатите плати на вработените ќе треба да се исплатат.

Вработените штрајкуваа и пред еден месец, но по средбата со министерот Алиу продолжија да работат.

