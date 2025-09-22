Сиљановска – Давкова на Генералното собрание ООН

Македонската претседателка Сиљановска-Давкова и шефот на дипломатијата, Муцунски, во Њујорк учествуваат на 80-тата сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. Шефицата на државата пред светската асамблеја ќе се обрати в четврток, а таа со свое обраќање зема учество и на конференцијата посветена на жените.

Анита Димитријевска-Велковска известува од Њујорк.