ДИК: Потврдени 303 листи за градоначалници на општините и на Град Скопје

Во Државната изборна комисија, вкупно потврдени се 303 листи за градоначалник на општините и Градот Скопје и 558 листи за членови на советите на општините и советот на Град Скопје.

За општините Куманово, Аеродром, Карпош и Град Скопје има осум листи за градоначалник и 20 листи за членови на советите на општините и советот на Град Скопје кои се во фаза на отстранување на неправилности по доставено известување од ОИК.

ДИК отфрли пет листи за градоначалник и тоа по една листа за општина Бутел, Центар, Куманово, Аеродром и Град Скопје.

По завршување на процесот на потврдување на кандидатските листи, следува ждрепката за утврдување на редоследот на единствената листа на кандидати која ќе се одржи на 25-ти септември.